Tunisie: Et maintenant ... ?

Pour faire patienter ceux et celles qui attendaient avec impatience la rencontre, en fin de compte qualificative, pour ce Mondial de Russie, la télévision nationale a eu la bonne idée de retransmettre l'épopée de 1978.

Et cela a eu l'avantage de nous transporter dans le temps, relevant au passage l'extrême humilité de cette génération de grands joueurs, que la Tunisie a enfantés et qui ont su démontrer au monde entier que tout est possible pour ce petit pays aux grands hommes. Cette humilité était aussi celle de Chattali et de son second Ben Othman, qui ont su encadrer et mener à bon port une extraordinaire aventure qui a permis à la première équipe africaine et arabe d'enregistrer un succès en Coupe du monde. Depuis, on a commencé, dans le monde du football, à compter avec les sélections africaines.

A Radès, dans un stade qui s'échauffait au fur et à mesure que les secondes s'égrenaient, c'était une ambiance exceptionnelle. On a bien fait les choses, avec de beaux spectacles, de la musique, des couleurs où le rouge prédominait. La fête avait commencé très tôt dans ce temple de la balle ronde. Depuis quinze jours au moins, on a tout fait pour que cette rencontre soit le principal objectif de tous les Tunisiens. Bon enfant, ce Tunisien des campagnes, des villes et des villages les plus reculés, a, quelques heures durant, oublié tous ses soucis. Au diable le panier de la ménagère, la politique, les grèves et les prix en folie. Vive le foot !

L'Histoire sera-t-elle encore une fois au rendez-vous et verrons-nous cette nouvelle équipe tunisienne accéder au second tour et faire des siennes ?

C'est le moins que nous puissions demander, car tout l'encens qui commence à faire tourner bien des têtes doit absolument s'exprimer par un minimum de senteurs prometteuses. Au vu de ces éliminatoires, et de deux ou trois sorties de l'équipe de Tunisie, nous avions vu une formation qui avait du caractère, de la personnalité et ... une belle petite brochette de joueurs de qualité. Restait... l'essentiel : l'expérience des grands rendez-vous.

La Libye n'était sans doute pas un foudre de guerre mais les montagnes qu'il a fallu escalader à la force des poignets se sont révélées bien difficiles. Certes, il y avait bien une sorte de désintéressement mal feint de leur part, mais ils ont laissé parler leur fierté. Certes, si le classement de nos adversaires avait été différents, nous aurions vu une toute autre réplique, mais la détermination brouille bien des cartes et l'excès n'est pas toujours à conseiller surtout lorsque la rivalité sportive est présente.

La motivation n'était pas un problème, mais ce qui l'était, c'était cette entame de match qui, tout le monde le sait, ne dépend de personne, mais seulement du for intérieur de chaque joueur. A propos, aucun des joueurs tunisiens n'avait joué sur sa vraie valeur. Cette entame, justement, a été particulièrement laborieuse, en dépit d'une large possession du ballon, avec des Libyens vifs, très bons tripoteurs de balles, appliqués en phase de repli (comment cette équipe a-t-elle fait pour avoir la défense la plus perméable ?), rapides à la relance, ils ont prouvé qu'ils n'étaient nullement là pour faire partie du décor. Cette résistance (il fallait s'y attendre dans ce derby), a poussé les Tunisiens à se montrer prudents. Sur un rien, une rencontre pouvait basculer et nous en avons eu des exemples.

Les Tunisiens éprouvaient visiblement des difficultés pour poser leur jeu et comme la dernière touche faisait défaut, la confiance se trouvait plutôt du côté des libyens qui, au fur et à mesure que le temps passait, se sentaient capables de provoquer la surprise.

La mi-temps sur un score vierge, était bien la bienvenue, car il était temps de remettre les choses en place. Les grands gestes de Maâloul, depuis de la touche, n'ont pas servi à grands-chose. Il fallait s'adresser aux joueurs directement pour les remettre en confiance et surtout tirer profit de l'ascendant physique et d'une éventuelle baisse de concentration du réseau défensif libyen.

Une accélération du rythme était, de ce fait, nécessaire pour pousser les défenseurs libyens à la faute. Il fallait l'inspiration et des jambes plus légères. Les occasions les plus dangereuses seront pourtant libyennes et cela a obligé Belbouli à plonger une première, puis une deuxième fois, pour détourner deux balles dangereuses. La pression était devenue insupportable. Ce match, décidemment, n'était en rien semblable à une promenade de santé pour les Tunisiens qui semblaient complètement dans le brouillard. Le public poussait, mais les joueurs, croulant sous la pression à laquelle ils ont été soumis depuis des semaines, souffraient.

C'est à partir de la 50e minute que les choses commencèrent quelque peu à changer. L'équipe de Tunisie donnait l'impression de sortir de sa torpeur. Les occasions devinrent plus nettes et c'est au tour des Libyens, toujours aussi combatifs et courageux, terriblement dangereux dans les contres, de se retrouver acculés dans leurs derniers retranchements. En dépit de tout, ils plièrent sans rompre.

Les changements opérés n'apportèrent rien de nouveau. Les rentrants comme les remplaçants n'étaient décidément pas dans leur jour. Ce nul a été quand même suffisant pour envoyer la Tunisie à son cinquième Mondial. Ce genre de matchs on les gagne, même si on les joue sans y mettre la manière.

Et maintenant ? Pourrait-on se demander. Pour faire bonne figure à Moscou, il faudrait présenter une toute autre copie. L'équipe a besoin de rencontres-tests de bon niveau, de chocs réels, de rythme beaucoup plus élevé. Cela suppose une programmation adaptée et un programme de préparation qui sort de l'ordinaire.

Ce billet pour Moscou, arraché de haute lutte, avec beaucoup de souffrances, met l'Equipe de Tunisie sur une nouvelle orbite. Celle qui lui permettra d'essayer de gravir de nouveaux échelons, à condition qu'elle apprenne à gérer la pression et à faire de son mieux au moment où il le faut.

Et là, c'est une toute autre histoire.