Congo-Brazzaville: Fiscalité - Le bilan des 57 ans d'institution de l'impôt

Sur l'émergence économique, nous disons que l'émergence se construit. Nous devons changer de mentalités, définir les différentes étapes pour parvenir à l'émergence, définir et réaliser les projets devant permettre au pays de devenir émergent et évaluer les indicateurs clés de l'émergence.

On dit que des pays non pétroliers sont financés par la fiscalité. Le pétrole étant une ressource volatile, la fiscalité peut-elle jouer l'alternative ?

Il faut donc réformer le système fiscal, raboter les niches fiscales en vue d'élargir l'assiette fiscale. L'homme étant au centre de tout, on doit également doter l'administration fiscale des moyens nécessaires à la motivation et à la collecte des impôts.

Les impôts sur le revenu dont les principaux sont l'impôt sur les société et l'impôt sur le revenu des personnes physiques; l'impôt sur la dépense dont la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'accise et les impôts sur la propriété dont les principaux sont les droits d'enregistrement et les impôts sur les propriétés immobilières.

