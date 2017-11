Congo-Brazzaville: Fête du livre - L'Institut français fier d'accueillir Yasmina Khadra

Au cours d'une entrevue avec notre quotidien , le directeur général des impôts et du domaine,… Plus »

Nous saluons la présence de Yasmina Khadra qui est aujourd'hui l'un des plus grands auteurs africains vivant, édité dans de dizaines de langues et ayant vendu des centaines de milliers, même plus d'un million d'exemplaires », a-t-il dit pour commencer.

C'est avec un bel entrain que le directeur délégué de l'Institut français (IF), Samuel Pasquier, a fait la présentation de Mohammed Moulessehoul, plus connu sous son nom de plume (pseudonyme composé des deux prénoms de son épouse), face aux médias le 8 novembre. «

L'écrivain algérien, présenté comme l'un des plus grands auteurs africains encore en vie, est visiblement l'hôte de marque de la cinquième édition du festival kinois organisé sur sept sites et qui reçoit une quinzaine d'auteurs de cinq pays francophones du 14 au 18 novembre.

