Tunisie: Ayadi Hamrouni - «Ma fierté m'empêche de quémander»

D'autres personnes me contactent souvent pour me soutenir moralement à l'instar de Tarek Dhiab, qui demande toujours de mes nouvelles.

Seulement, moi, je suis de nature réservé et fier au point de me cacher pour ne pas montrer à n'importe qui la tourmente par laquelle je suis passé. Aujourd'hui, je peux dire que je suis satisfait de mon sort, louanges à Dieu. Toutefois, je pense que l'on doit se soucier davantage et d'une manière organisée et réglementée du sort des sportifs qui ont rendu des services inoubliables à leurs clubs et à l'équipe nationale.

Il ne faut pas que ces gens-là soient contraints de perdre la face en quémandant une aide qui n'est pas systématiquement accordée.

Par ailleurs, je ne peux passer sans remercier le Stade Gabésien et ses présidents et responsables qui m'ont soutenu et donné l'occasion d'obtenir le diplôme d'entraîneur (1er de degré) et de m'ouvrir les portes de leur club pour entraîner les jeunes.

Ce genre de geste réchauffe le cœur et ravive l'espoir».

Seulement, ce n'est pas suffisant pour remercier à juste titre ces héros qui ont donné tant de plaisir au public qui ne jurait que par leur nom du temps de leur gloire.