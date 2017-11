Cote d'Ivoire: Ferkessédougou - Jean Claude Brou sur les installations de la Sucaf-Ci

C'est suffisamment informé sur la vie de cette entreprise que Jean Claude Brou et ses collaborateurs sont allés toucher du doigt les réalités de l'entreprise en visitant aux pas de course tous les différents segments de production de l'entreprise.

Conséquence, la Sodesucre a été privatisée ; ce qui a donné naissance à deux autres sociétés. A savoir, La Sucaf-Ci avec les complexes sucriers de Ferké 1 et Ferké 2 où le ministre a été reçu et la société sucrivoire.

Si l'on s'en tient aux explications données par la directrice commerciale et markéting, c'est dans le but d'assurer à notre pays son autosuffisance en sucre, avec même en perspective de pouvoir exporter le surplus vers d'autres pays, qu'en 1969, l'État de Côte d'Ivoire a lancé un programme ambitieux avec la création de six complexes sucriers dont Ferké 1 et 2, Sérébou, Katiola, Zénoula et Borotou.

Par la suite, l'hôte a été reçu dans la salle de conférence « Jean Claude Schmidt » qu'il venait d'inaugurer. Où Roseline Barouan, directrice commerciale et markéting, a fait l'historique de la création de cette entreprise, son organisation, son fonctionnement et ses perspectives.

Dès son arrivée sur le site aux environs de 11h, le ministre de l'industrie et des mines accompagné d'un certain nombre de ses collaborateurs est allé visiter une partie de l'immense champ de cannes à sucre qui ceinture l'usine de la Sucaf-Ci.

