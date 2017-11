Cameroun: Marthe Angeline Minja - « 21 projets ont été sélectionnés »

interview

Le bilan du 1er CIF a été esquissé en ouverture des travaux jeudi. Quelles sont les attentes au terme de l'édition 2017 ?

La 2e édition du CIF 2017 était placée, comme la précédente en 2015, sous le très haut patronage du président de la République, SE Monsieur Paul Biya.

Et le thème retenu cette année était : « Mise en relation des porteurs de projet et des partenaires techniques et financiers pour la promotion de l'industrie locale et l'attraction des investissements ».

Il s'agissait, de manière concrète, de mettre en évidence les opportunités d'affaires en rapport avec le Plan directeur d'industrialisation (PDI) adopté par le gouvernement, afin de favoriser la mise en réseau des porteurs de projets industriels avec les partenaires techniques et financiers.

Ceci dans l'optique de nouer des contacts fructueux pouvant aboutir à la signature d'accords de financement et des partenariats multiformes.

Ainsi, comme attentes aux termes de cette 2e édition, nous pouvons citer : l'appropriation du PDI par les investisseurs étrangers et locaux qui ont fait le déplacement de Douala, mais aussi la vulgarisation des opportunités d'affaires dans certains secteurs prioritaires définis dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi, notamment l'agro-industrie, l'habitat social, les TIC, la métallurgie, la sidérurgie, l'énergie, la chimie-pharmacie.

On peut également noter l'amélioration du cadre d'investissement au Cameroun et la signature de joint-ventures, et accords de financement, ainsi que des partenariats divers.

Qu'est-ce qui pourrait davantage amener des investisseurs à miser sur le Cameroun après ces assises ?

Je me dois de rappeler que le CIF est une occasion de faire le « branding » de la destination Cameroun, pour attirer un flux massif d'investisseurs.

Et le CIF de cette année s'est inscrit en droite ligne de la Conférence économique internationale organisée en 2016 à Yaoundé par le président de la République.

Les sujets abordés durant le CIF ont traité suffisamment toutes les questions relatives à l'attractivité de la destination Cameroun.

La prise en compte des recommandations formulées durant ces assises par les pouvoirs publics devrait davantage amener les investisseurs à miser sur le Cameroun.

On a parlé d'un marché de l'investissement à l'occasion de ce forum. Au final qu'en est-il sorti ?

Le marché de l'investissement était l'innovation majeure de cette 2e édition du CIF. Pour la toute première fois dans notre pays, une plateforme d'échanges entre porteurs de projets d'une part et partenaires techniques et financiers de l'autre, a été organisée afin de favoriser la signature d'accords de financements, de joint-ventures et autres partenariats multiformes.

A l'issue de ce marché de l'investissement, 21 projets ont été sélectionnés en fonction de leur niveau de maturité, de leur viabilité et de leur impact socio-économique dans les secteurs de l'agro-industriel, des infrastructures et des TIC.

Ces projets ont été présentés aux partenaires techniques et financiers, notamment les institutions financières comme l'Agence française de Développement, PROPARCO, SCB, UBA, Citibank.

Je me dois de souligner que, bien que le CIF soit terminé, les échanges se poursuivent entre porteurs de projets et partenaires techniques et financiers, et nous sommes optimistes quant à la signature imminente d'accords de financement et autres partenariats.