Congo-Kinshasa: La Police MONUSCO sensibilise sur la réforme de la Police Nationale Congolaise

A la fin des travaux, l'Adjoint au Chef de la Composante Police MONUSCO, le Général Ismail SARR a appelé les partenaires à valoriser les travaux du séminaire, et surtout à surmonter les obstacles et convaincre les résistants. Il a aussi rassuré la PNC de l'appui constant de la MONUSCO, tout en exhortant la poursuite des efforts pour atteindre l'objectif d'une Police moderne, efficace, professionnelle et respectueuse des droits humains.

Le séminaire invite l'Etat à consolider les acquis importants enregistrés jusqu'à ce jour grâce à l'appui financier de la MONUSCO et les autres partenaires internationaux et ce notamment à travers la mise en œuvre effective de la loi de programmation du budget de la réforme.

Les deux journées de débats et échanges ont permis de dresser le bilan exhaustif des réalisations des réformes engagées depuis 2012 dans le cadre du plan quinquennal budgétisé (2012-2017), d'identifier les faiblesses qui persistent et entravent l'appropriation de la réforme par les structures de la PNC pour aboutir à des recommandations pertinentes à l'attention des responsables PNC, aux partenaires ainsi qu'au gouvernement.

Les 26 et 27 Octobre 2017, la composante Police MONUSCO a organisé à l'Hôtel Béatrice Kinshasa, un séminaire de sensibilisation sur la réforme de la Police Nationale Congolaise, présidé par le Chef de la Police MONUSCO, le Général AWALE Abdounasir, en présence du représentant du Commissaire Général, le Commissaire Divisionnaire Adjoint NONDA Jean Bosco, Directeur des Ressources Humaines de la PNC, et du Secrétaire Exécutif du Comité du Suivi de la Réforme, le Général Elessé et le Coordonnateur de la Réforme de la Police, le Divisionnaire Adjoint, EUKUKA.

