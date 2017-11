Cameroun: Maintien de l'ordre public - De nouveaux instruments pour la gendarmerie

Et avant d'aller sur le terrain, il a fallu que le fournisseur vienne former des gens sur place pour leur permettre de mieux l'utiliser.

Ce matériel ne tue pas, mais permet de neutraliser les manifestants et de les identifier, puisque les munitions laissent des traces sur le corps », a expliqué le SED. « C'est un matériel très important et de dernière génération.

L'intérêt accordé ici étant, l'amélioration de la capacité du personnel de la gendarmerie nationale. Samedi avait donc lieu la remise des attestations par Jean-Baptiste Bokam, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale. « Il y a un peu plus d'un an, nous avons reçu un crédit spécial du chef de l'Etat pour passer une commande d'armes non létales.

De ce fait, elle vient de s'enrichir en équipements non létaux. Il s'agit d'armes qui servent spécifiquement au maintien et au rétablissement de l'ordre public, sans pour autant faire de victimes humaines.

