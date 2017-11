Mali: Comité de pilotage du FAFE - Des projets financés à plus de 284 millions F.CFA

Le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant (FAFE) a financé pour l'exercice 2017des projets à plus de 284 millions FCFA.

L'annonce a été faite par le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mohamed Attaher Maïga. C'était lors du Comité de pilotage du FAFE au cours duquel l'on a procédé à la validation de près de 70 projets, selon la directrice du Fonds, Mme Kanté Fatoumata Diankoumba.

Le secrétaire général a expliqué qu'au titre de l'année 2017, le FAFE a mis l'accent sur le financement des projets des 5 régions du nord (Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudénit et Ménaka) d'un montant de 105.394.275 Fcfa, et le financement des projets déjà validés par le comité de pilotage d'un montant de 179.038.190 Fcfa. Ce qui donne un montant total de 284.432.465 francs Cfa.

La Cellule technique du FAFE a signé deux conventions de partenariat, une première avec l'Union des caisses d'épargne et de crédit (Nyogondeme Soba) pour garantir les prêts des cellules de six femmes promotrices d'activités génératrices de revenus, d'un montant de 50 millions Fcfa et une seconde avec le Programme de productivité agricole de l'Afrique de l'ouest (WAAPP/PPAAO) d'un montant de 20 millions de FCFA,pour le financement des besoins en fonds de roulement de 20 groupements de femmes bénéficiaires des technologies d'amélioration de la productivité du WAAPP.

Après l'appui de la société minière Randgold à travers sa fondation «Nos vies en partage», l'année 2017 a été plus favorable pour le FAFE avec l'appui de partenaires tels que l'UNICEF, ONU-Femmes et l'Union européenne, a souligné le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille.

Il a annoncé que 150 millions Fcfa sont en cours de dépôt dans une Banque pour garantir les prêts qui seront octroyés pour le financement des projets issus des promotrices de PME/PMI.

Mohamed Attaher Maïga a lui rappelé que les attentes autour du FAFE sont énormes tant au niveau du gouvernement que des bénéficiaires.

Donc, l'expertise des membres du Comité de pilotage sera la bienvenue pour soutenir les efforts de réussite du FAFE.