Mali: Mairie du District de Bamako - Plus de ressources financières pour assurer le confort de la population

Le maire Adama Sangaré ne cesse de déplorer l'insuffisance des ressources financières de sa municipalité. Il en a encore fait état lors du conseil extraordinaire de la mairie du District de Bamako.

Présidant ce conseil extraordinaire, le maire du District a rappelé que le recouvrement des taxes de marchés et l'occupation du domaine public demeurent un défi à l'administration et un enjeu majeur du développement économique. Adama Sangaré a aussi signalé que les besoins de la ville sont grands et deviennent encore croissants à cause d'une la démographie galopante. Selon lui, il faut nécessairement plus de ressources financières pour la maire centrale pour que le confort de la population soit une réalité.

Par ailleurs, le maire du District dira que l'actualité nous parle de défis climatiques dont Bamako n'est pas épargnée, à l'instar des autres grandes villes du monde. «Nous allons accompagner la semaine prochaine le réseau des femmes à un atelier sur les changements climatiques, auquel Bamako ne peut pas être absente», a déclaré Adama Sangaré.

Le maire a aussi touché du doigt le problème de la fraude en affirmant qu'il y a 8 ans, il y a eu une évasion de 9 milliards au détriment de la ville de Bamako, confirmée deux ans après par le service du Contrôle général d'Etat. Il a ajouté que tout ceci montre à quel point est importante l'informatisation.

L'autre volet est la convention avec le groupe Pacray SA qui a beaucoup fait dans le cadre de la décentralisation, de l'assainissement, de l'urbanisation et de la mobilité, a affirmé Adama Sangaré. «Ce partenariat va permettre à la mairie d'atteindre ses objectifs à travers les notaires et les avocats que nous avons consultés afin de sécuriser les 37 milliards que cette société va investir pour la ville de Bamako, un fonds de rénovation», a commenté le maire du District. Avant de préciser : « Ce projet est l'un des plus grands projets du Mali, pour un des meilleurs marchés de la sous-région ».