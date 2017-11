Madagascar: Rugby / Analamanga - 3FB premier qualifié en demi-finales

Quant aux quatre résultats de la dernière journée, TFMA Ankasina a défait Matadore A par 18 à 13, et TFA Anatihazo a battu l'UAS Cheminots par 41 à 35. Les lanternes rouges qui seront reléguées pour la prochaine saison sont le SOE, huitième, et Matadore neuvième.

Les deux premiers au classement à l'issue de la phase de poule unique, en l'occurrence 3FB et TAM, disputeront la finale de poule. Le dernier match restant des éliminatoires entre Iarivo RC et Matadore Anosipatrana bouclera définitivement les éliminatoires, dimanche prochain. Le même jour se tiendra la finale de poule entre les deux premiers au classement. «Un zébu est en jeu dans cette finale de poule, afin de récompenser les deux meilleurs à l'issue de la phase éliminatoire», a mentionné Andry «La Pie» Ravelojaona.

Après plus d'un mois de pause dûe à l'épidémie de peste, Analamanga Rugby reprend son championnat dénommé cette saison Top 9. Quatre matches ont marqué la dernière journée des éliminatoires, ce dimanche au stade de Malacam à Antanimena, plein à craquer. Après sa victoire face au Stade Olympique de l'Emyrne sur un score net de 36 à 13, 3FB conserve sa position de leader au terme de la phase éliminatoire. La bande à Rija a fait la différence en marquant, en tout, six essais durant le match, contre un seul du SOE.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.