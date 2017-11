Sénégal: Matar Ba, ministre des Sports - « Je tire un chapeau à l'équipe nationale, à la fédération et à l'encadrement... »

Présent à l'accueil des Lions, le ministre des Sports Matar Bâ est revenu sur sa satisfaction de voir l'équipe qualifiée à la coupe du monde qui se tiendra en Russie en 2018. Pour lui, cela est le fruit du travail de la fédération qui a eu le soutient du président de la République.

« Je ressens une fierté d'avoir une équipe nationale qui a engagé un combat et qui a réussi. Il y a eu une mobilisation permanente du peuple sénégalais aux côtés des Lions, un bon travail d'une fédération expérimentée qui a encadré l'équipe et un entraineur qui est Sénégalais comme nous, un staff technique qui a fait sa part du travail, et aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'au bout. Le peuple sénégalais était confiant et avait cru en cette belle qualification.

Nous nous sommes battus, l'Etat du Sénégal avec le président Macky Sall nous avait donné des instructions pour qu'en ce qui concerne le transport international, les conditions d'hébergement, tous ces détails soient réglés.

Je pense que nous l'avons fait avec la fédération et c'est pourquoi je voudrais magnifier le travail de la fédération. Une fédération qui comprend son rôle est en phase avec l'Etat.

Aujourd'hui, c'est clair que ces matchs rapprochés, s'il n'y a pas une bonne logistique, une bonne anticipation dans le travail, il peut y avoir des problèmes. Nous avons senti une équipe libérée qui ne pensait qu'au jeu, qui n'a pas eu de détail ni de problème à régler. Je tire un chapeau à l'équipe nationale, à la fédération et à l'encadrement. Il faudrait continuer cette mobilisation ».

Le président ne sera pas au stade mardi, mais recevra les Lions avant leur match

« Le chef de l'Etat a suivi le match comme tout le monde. On a la chance d'avoir un président qui est sportif et qui vit le sport comme nous tous. Il a cru à la qualification et aujourd'hui, il est content et fier comme tous les Sénégalais. Ce qui est malheureux, c'est que le président a un calendrier international très chargé qui le pousse à voyager le mardi matin et il ne pourra pas être au stade. Ça, c'est une réponse pour l'ensemble du peuple sénégalais qui avait envie de le voir au stade, ce ne sera que partie remise mais il va recevoir les Lions avant leur match du mardi », a indiqué le ministre des Sports.

« Tous les Sénégalais sauront là où on a orienté cet argent »

Sur les retombées économiques de cette qualification à la coupe du monde, le ministre a été clair sur l'utilisation des ressources.

« Vous savez, on est à un moment précieux, un moment de fête, de joie. On me parle des retombées économiques. J'ai toujours dit que même si c'est un franc, tous les Sénégalais sauront là où on a orienté cet argent parce que nous avons une fédération assez responsable. Nous avons un Etat qui travaille en toute intelligence avec la fédération et donc les erreurs du passé, des autres nations peuvent servir de leçons, mais nous sommes assez outillés pour atteindre notre objectif pour la fédération et l'Etat du Sénégal ».

