Sénégal: Forum sur la paix et la sécurité - Ouverture des travaux ce matin

Deux jours de débat sur la paix et la sécurité en Afrique, des dirigeants, des présidents,… Plus »

L'idée du Forum de Dakar a été lancée à Paris, en 2013, lorsque les chefs d'État de France et d'Afrique avaient souhaité approfondir la réflexion. Ce rendez-vous de Dakar contribuera à renforcer la paix et la sécurité sur le continent face aux nombreuses menaces terroristes. Depuis vendredi, les délégations commencent à arriver dans notre capitale.

C'est aujourd'hui que débute le 4ème Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, au Centre international de conférences Abdou Diouf, à Diamniadio, en présence du chef de l'État et de nombreux invités.

La paix et les enjeux sécuritaires - Réflexions sur les défis de la stabilité et de la sécurité en Afrique de l'Ouest

