Congo-Kinshasa: Le personnel administratif de la prison formé sur les droits de l'homme

communiqué de presse

La liberté est la règle, la détention en est l'exception. Tel est le principe consacré par l'article 17 de la Constitution de la RDC.

En tant qu'exception à la liberté, la détention des présumés auteurs, inculpés ou prévenus est entourée de conditions légales formelles prévues par le Code de procédure pénale congolais. Ces conditions doivent être connues, observées et respectées pour la régularité de la détention et du respect de la liberté fondamentale de mouvement reconnu à tout individu.

Pour le respect de cette règle et des droits en général des détenus, toutes catégories confondues, le personnel travaillant dans les milieux de détention doit en conséquence et en permanence être outillé sur le droit des prévenus et condamnés. La Monusco à travers son unité d'appui aux affaires pénitentiaires et sa section des droits de l'homme a organisé ce vendredi 10 novembre 2017 une session de formation à l'intention du personnel administratif et des policiers travaillant à la prison centrale d'Uvira. Ils sont une vingtaine à recevoir les enseignements sur les conditions de détention et les droits de l'homme dans les milieux pénitentiaires.

Messieurs Kousse Abasse et Bertin Ory respectivement responsable de l'unité d'appui aux affaires pénitentiaires et coordonnateur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme du bureau de la Monusco Uvira ont tour à tour expliqué aux encadreurs de la prison comment appliquer la loi en préservant le droit des détenus. La séance de questions réponses qui a suivi les exposés, a été très animée avec des discussions sur des cas concrets vécus par le personnel travaillant à la prison. A la fin de la séance de formation, les apprenants ont par la voix du directeur de la prison exprimé leur satisfaction pour les nouvelles connaissances acquises et ont souhaité que d'autres formations soient organisées sur d'autres matières.