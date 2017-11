Congo-Kinshasa: La MONUSCO renforce les capacités des acteurs de la société civile dans la province de l'Ituri

communiqué de presse

Dans la perspective des élections qui vont se dérouler en République démocratique du Congo, la section Affaires civiles de la MONUSCO organise un atelier de renforcement des capacités en faveur des acteurs de la société civile.

Selon les organisateurs, l'objectif de cette session de formation est, non seulement, de soutenir le rôle de la société civile dans la prévention et l'atténuation des tensions électorales ; mais aussi, de favoriser une meilleure compréhension des principes et valeurs fondamentaux des droits de l'homme au sein de la population, en promouvant un espace politique pour tous les citoyens.

« La situation politique incertaine actuelle liée au processus électoral, entre autres, nécessite des partenariats stratégiques renforcés et un dialogue renforcé entre la MONUSCO et la société civile. Il est tout aussi important que la société civile, en particulier au niveau local, soit soutenue pour jouer un rôle efficace dans la prévention et le traitement des tensions qui peuvent surgir dans la période précédant les élections, ainsi que pendant et après les élections », indique M. Inza Dosso de la section Affaires civiles de la MONUSCO.

Des thématiques aussi intéressantes que variées ont été choisies par les formateurs : la place et le rôle des organisations de la société civile dans un contexte électoral; le processus électoral; l'espace démocratique et le rôle de la MONUSCO pendant tout le processus électoral; les compétences clés en leadership pour les dirigeants et les militants; et la promotion et la protection des droits politiques et des libertés publiques pendant la période électorale.

Pour Maitre Jean Bosco LALO, président de la société civile de l'Ituri, cette formation, organisée par la section Affaires civiles de la MONUSCO, arrive au moment opportun. « Elle nous est vraiment bénéfique parce qu'elle est donnée juste après la publication du calendrier électoral. Elle vaut la peine parce que, présentement, nous entrons dans une période cruciale. C'est une période dans laquelle il y aura beaucoup des politiciens qui vont maintenant sortir leurs griffes pour chercher à courtiser la population et vouloir obtenir ses voix. Comme société civile, nous avons un rôle important à jouer. Dans cette course au pouvoir, il peut y avoir des dérapages et nous sommes là justement comme observateurs. Nous allons demander à la population d'être vigilante, de ne pas céder à certaines sollicitations des politiciens qui parfois ne vont pas dans le sens de la consolidation de la paix. Il y a certains politiciens qui incitent les gens à la haine, à la guerre, qui provoquent des divisions dans la communauté. Nous pensons que la population ne doit pas céder à leurs sollicitations. », explique-t-il avec beaucoup de convictions.

Quarante participants (dont des jeunes, des femmes, des personnalités religieuses, des étudiants, des représentants des médias et des associations de conducteurs de taxis-moto) suivent cette formation.