Tunisie: La charité, sous les projecteurs, est aussi un business

Autisme, cancer, leucémie, sida: de plus en plus de maladies ont «leur» manifestation sportive. Régulièrement raillés pour les sommes importantes qu'ils perçoivent, les sportifs savent aussi se montrer généreux et charitables.

Que ce soit par l'intermédiaire de dons à des associations caritatives ou à des personnes en difficulté faisant face à des catastrophes naturelles, il y a bien de ces sportifs qui n'hésitent pas à sortir le chéquier. S'ils aiment être décisifs sur le terrain, il en est de même à l'extérieur. Apparemment.

On s'est penché sur quelques sportifs qui ont, eux aussi, fait preuve de générosité. À leur échelle, petite ou grande. Mais surtout par conscience et conviction.

Evidemment, la liste des intervenants n'est pas exhaustive tant les exemples de sportifs ne sont pas nombreux. Souvent assimilés à des clichés (argent, voiture, train de vie luxueux), certains n'en restent pas moins sensibles à des causes majeures. Ils en pincent pour le caritatif. Et leur slogan est simple: à chacun son image, à chacun sa cause!

L'exemple le plus frappant, mais aussi le plus significatif nous vient cependant d'autres cieux. Cristiano Ronaldo constitue un exemple éloquent. La star du Real Madrid avait financé à hauteur de 60.000 euros l'opération d'un enfant atteint d'une maladie au cerveau. Auparavant, il avait effectué un don de 147.000 euros à un centre de recherches contre le cancer au Portugal. Autant d'offrandes qui lui ont valu d'être désigné «sportif le plus généreux de la planète» par l'association caritative «DoSomething» en août 2015. En juin 2016, après sa victoire en finale de la Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid, l'ailier portugais avait également reversé sa prime de victoire, de l'ordre de 600.000 euros à une œuvre de charité tenue secrète.

De façon générale, l'implication des sportifs dans les œuvres sociales et caritatives se concrétise par des parrainages, des participations publicitaires, des dons et diverses actions spectaculaires. Il y en a même qui s'engagent pour peaufiner leur image, mais la plupart œuvrent dans l'ombre.

Soutenir une bonne cause, en tout cas, ne fait pas de mal. La cote de popularité monte automatiquement en flèche. La charité, sous les projecteurs, est aussi, parfois, un business. L'humanitaire profite donc à tout le monde, y compris aux sportifs qui y voient un excellent moyen de polir leur image.

Plus encore : c'est une pratique qui devient courante pour des sportifs qui sont par conséquent plus payés que d'autres uniquement sur le principe qu'ils font des dons à des associations caritatives. Une pratique qui peut ainsi expliquer les hausses de salaire de plusieurs grands sportifs...