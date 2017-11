Cameroun: Ndé - Le Cerac met les populations « en haut »

Au total, 34 formations sanitaires, 51 associations féminines et Gic, deux centres de formation féminine et deux orphelinats ont bénéficié de la sollicitude du Cerac et de sa présidente fondatrice. Ce qui fera dire au maire de la commune de Bassamba, Rigobert Fuya, satisfait, que « d'énormes ressources financières ont été engagées au profit de ces populations.

En termes de constructions, une clôture avec portail et portillon, un bloc maternité sur 280 mètres carrés constitué notamment de salles d'hospitalisation, d'accouchement, de travail, d'accueil et de toilettes modernes ont été réalisés.

