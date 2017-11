Madagascar: Mouvance Zafy - La course à la succession est ouverte

Cette mouvance politique qui a joué son rôle dans la résolution de la crise de 2009 cherche son nouveau chef de file.

Que restent-ils de la mouvance Zafy et de l'UNDD après la disparition de leur chef de file ? La course à la succession semble être ouverte ces derniers temps avec les différentes interventions sur l'affaire « Villa Elisabeth ». Tabera Randriamanantsoa a été le premier à avoir réagi sur cette affaire en défendant l'intérêt de la famille du Pr Zafy Albert. 24 heures après cette violente réaction, la famille du Prof a sorti un communiqué signé par Aimé Zafy et Richard Zafy, deux fils du défunt. Dans ce communiqué qui semblait démentir la qualité de Tabera Randriamanantsoa, il est précisé que seul Serge Zafimahova peut parler au nom de la famille sur le dossier « Villa Elisabeth ».

Fort de cette consécration, Serge Zafimahova qui n'est autre qu'un cousin germain de la femme de Zafy Albert, a usé de son titre de « porte-parole » pour faire des révélations vendredi dernier sur la vente de la Villa Elisabeth. Ces révélations ont fait de lui pour certains observateurs le numéro Un de la famille biologique et politique des occupants de la villa « La Franchise » Ivandry. Mais, pas plus tard qu'avant-hier, deux autres dirigeants de la mouvance Zafy et de l'UNDD ont fait leur apparition à travers un communiqué, en l'occurrence Emmanuel Rakotovahiny et Régis Manoro.

Vocation. Dans leur communiqué, Emmanuel Rakotovahiny et Régis Manoro semblent remettre en cause le titre de Serge Zafimahova en dénonçant toute forme de récupération politique dans l'affaire « Villa Elisabeth ». « Le président Zafy n'a jamais instrumentalisé le nom du parti UNDD et ceux des associations régionales avec lesquelles il a travaillé, pour servir des intérêts particuliers. », souligne le communiqué. Avant de rajouter : « Nous ne politiserons jamais cette affaire (NDLR : Villa Elisabeth) ».

Par ailleurs, d'autres grandes figures de la mouvance Zafy se sont manifestées lors du décès du Prof, pour ne citer que l'ancien Premier ministre Omer Beriziky qui était toujours aux côtés de la famille du défunt lors de la présentation des condoléances aux Palais des Sports de Mahamasina. Il y a également le Dr Joseph Randriamiarisoa et Miandrisoa Marcel qui étaient toujours aperçus avec la famille pendant les jours de deuil. En tout cas, la succession ne poserait pas de problèmes étant donné que la politique n'est pas la vocation des trois enfants du Pr Zafy.