Madagascar: Droit au but - Candidat unique !

Comme les cas de Toamasina et de Mananjary ne sont que la face cachée de l'iceberg, on doute fort de la sincérité des élections organisées actuellement par la Fédération Malgache de Football. Avec des candidats uniques, l'écrasante majorité des présidents des ligues en exercice vont être reconduits. C'est aussi simple que cela...

Car le mal est beaucoup plus profond avec cette manie de verrouiller toutes les portes. C'est le cas notamment au football qui est en train de mettre en place toutes ses structures décentralisées. Aux dernières nouvelles, la Ligue de Toamasina est poursuivie en justice pour avoir favorisé la méthode de candidat unique dans les sections et donc logiquement des hommes proches du président sortant.

D'abord toutes les élections au sein des fédérations sportives malgaches, à des rares exceptions près, se tenaient avec un candidat unique. L'athlétisme étant l'exception qui confirme la règle, on peut citer tous les présidents proches de Siteny Randrianasoloniako notamment les présidents de l'haltérophilie, le cyclisme, l'escrime, la gymnastique, le badminton et la voile.

