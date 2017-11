Madagascar: Tuléar / Francophonie - Les vainqueurs reviennent de France

Ils ont débarqué le 6 novembre après avoir passé quatre merveilleux jours à Paris.

Il s'agit de Miarana Razafimanantsoa, garçon à peine 17 ans et Excellence Rakotobe jeune fille de 15 ans. Ils étaient accompagnés de leur encadreur Wilfrid ASTINA, à qui ils doivent aussi leur victoire car Astina était là depuis le début, et était absolument sûr que Tuléar allait remporter la victoire. Culturellement et sportivement, Tuléar a remporté plusieurs trophées, loin de l'éternel sobriquet « Tuléar, cimetière de projets ».

Pourquoi Tuléar a obtenu le trophée ? 14 jeunes, aussi brillants les uns que les autres avaient représenté six provinces de Madagascar, donc un concours national (normalement 12 mais il y aussi Antsirabe avec une Alliance très active). Une victoire en « question pour un champion » ne peut être le fruit d'un hasard. D'autant plus que l'écart entre les deux gagnants et les deux suivants était presque le double, donc une victoire écrasante et bien méritée.

Quel est le secret ? Le garçon, un peu plus bavard répond de suite qu'il enregistre et s'intéresse à tout. « Un puits de savoir » le qualifie son mentor Astina. Son passetemps favori est les jeux vidéo. Quant à Excellence, elle avoue timidement que ce succès est dû au résultat de ses nombreuses lectures qui l'ont aidée pendant le championnat du Quizz ikoizana, organisé en marge du XVIe sommet de la Francophonie en partenariat avec le réseau des Alliances Françaises de l'île.

Miarana est en classe de Terminale scientifique. Il est toujours major de la classe. De même Excellence, toujours la meilleure, option scientifique. Par contre elle a encore deux ans pour arriver en Terminale. Rien ne presse, elle est encore jeune. Sa grand-mère, chez qui elle habite, prend bien soin d'elle.