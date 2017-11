Madagascar: Douane - Fin de la formation militaire

2016 pour les élèves agents d'encadrement et agents de constatation, ainsi que les élèves contrôleurs et bientôt, la 5e promotion des élèves-inspecteurs. Après la vague des agents, l'Ecole Nationale Supérieure de la Gendarmerie accueillera les élèves contrôleurs.

La formation militaire des élèves agents de constatation et agents d'encadrement de la douane a pris fin vendredi dernier à l'Ecole Nationale de la Gendarmerie de Moramanga. Ils étaient au total 123 à avoir suivi cette formation depuis le 22 octobre dernier. Ils ont été initiés à la discipline militaire, à la surveillance, (veille et renseignement), à la technique de contrôle routier, et à la formation militaire proprement dite (ordre serré, défilé, tir, simulation sur terrain, maniement des armes... ). Cette formation est justifiée par le fait que la douane est une administration paramilitaire.

