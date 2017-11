Madagascar: Airtel Madagascar - Don de kits scolaires et d'hygiène à des EPP de la région d'Analamanga

Responsabilité sociale. Rappelons que le mois d'octobre dernier, l'opérateur a déjà octroyé des fournitures scolaires et des sacs de riz aux 300 élèves de son école adoptive, l'EPP Mahavelona. Les écoles publiques des provinces ont également bénéficié des kits. Ces dons s'inscrivent dans la politique de responsabilité sociale d'Airtel Madagascar. « L'éducation est l'affaire de tous. Airtel Madagascar n'hésite pas, dès qu'il le peut, à apporter à travers chacune de ses actions, sa part de brique pour promouvoir l'éducation des enfants malgaches. Nous sommes heureux de pouvoir aider les parents à alléger leurs charges, et d'offrir aux élèves l'opportunité de poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions » a expliqué Andry Ratsimbason directeur des Ressources Humaines d'Airtel Madagascar. Fidèle à ses valeurs de dynamisme, de solidarité et de respect, Airtel multiplie ainsi ses actions en faveur d'une meilleure éducation pour les jeunes malgaches afin de leur permettre d'exploiter pleinement leur potentiel et de pouvoir participer activement au développement du pays.

Hygiène. La remise des dons aux élèves de Mangamila a été faite vendredi dernier par une délégation d'Airtel Madagascar dirigée par son directeur des Ressources Humaines, Andry Ratsimbason. Le 17 novembre prochain, ce sera au tour de l'EPP Alarobia d'accueillir la délégation d'Airtel pour la cérémonie de distribution des kits scolaires et kits d'hygiène aux 150 élèves de l'école. En tout, près de 350 élèves ont eu droit à des fournitures scolaires de base composées d'un sac à l'effigie d'Airtel, de plusieurs cahiers de différents formats, ainsi que des stylos, des crayons et une règle. Par ailleurs, des kits d'hygiène ont également été remis à ces élèves pour rappeler les bonnes pratiques d'hygiène surtout en cette période d'épidémie. Les volontaires d'Airtel ont d'ailleurs sensibilisé les enfants sur l'importance de se laver les mains avec du savon, un moyen efficace de prévenir les maladies.

En effet, le 3e opérateur mobile mondial a offert des kits scolaires et des kits d'hygiène à près de 350 élèves des écoles primaires publiques de la région Analamanga à savoir les EPP de la commune de Mangamila, district d'Anjozorobe et l'EPP d'Alarobia.

