Madagascar: Chronique de Mickey - Les bâtisseurs du Monde

« Etre homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde.» disait Antoine de Saint Exupéry.

Ces quelques mots peuvent s'appliquer à ces petites gens qui, tôt le matin, arpentent les chemins et les rues menant à leurs lieux de travail se trouvant au gré des chantiers. Ces artisans du bâtiment avec au dos des bardas contenant scie, truelle, marteau, une règle de niveau... et de quoi faire la pitance de la journée marchent en silence mais cadencés par la même pensée, celle de devoir subvenir aux besoins de chaque famille respective.

Parmi eux, des tailleurs de pierre, ils vont rendre le bloc de roche en petits morceaux aux formes la plus cubique réalisable pour que ses confrères puissent les empiler de la manière la plus facile possible. C'est sa responsabilité. Puis, le maçon, de sa truelle et de sa règle de niveau vont s'appliquer à bien empiler les moellons les uns sur les autres, pour que les murs soient rectilignes, que le bâtiment tienne debout et ait une fière allure en plus, et surtout que le tout supporte la couronne : un toit, un dôme ou un clocher.

Puis, il y a le couvreur, il est là pour régler l'angle des charpentes, pour ajuster la clé de voûte, pour bien agencer la toiture, pour bien canaliser l'air et la lumière. Il est généralement le maître responsable non seulement de sa famille mais aussi de l'édifice de l'ouvrage, de la coordination des travaux de toute l'équipe, de l'initiation des apprentis qui vont à leur tour comme lui parcourir le pays par monts et par vaux et partager le savoir. Le travail accompli, il s'en ira vers d'autres cieux, baluchon sur le dos.

En posant sa pierre, il a contribué à bâtir le monde. Question ultime, qui est le grand architecte de ce monde, de cet Univers ? Laissons encore l'auteur du Petit Prince répondre à ce débat sans fin. « La polémique ne fait qu'aigrir les rapports aigris, car chacun croit en sa propre noblesse. Personne n'a le sentiment (pourtant très simple) de la multiplicité des systèmes conceptionnels. » ou encore « Dieu est vrai, mais créé peut-être par nous. » ou enfin, « Que m'importe que Dieu n'existe pas : Dieu donne à l'homme de la divinité ». Pour finir, un lointain souvenir de cours de philosophie me revient où un certain Feuerbach disait « Nous avons créé un être parfait, nous l'avons appelé Dieu ».