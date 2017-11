Madagascar: Inclusion financière - Interconnexion entre Telma et BNI Madagascar

Telma et BNI Madagascar font équipe pour renforcer l'inclusion financière. Les deux entreprises viennent de franchir un grand pas avec la collaboration dans le système d'interconnexion qui permet par exemple, depuis mai 2016, aux guichets BNI d'accepter les opérations MVola.

Depuis septembre 2017, le système d'interconnexion mis au point par BNI MADAGASCAR et TELMA permet les virements d'argent de leur compte bancaire BNI vers MVola ou vice versa ; les clients disposant de ces services gratuitement. Du coup, à l'instar de ce qui a pu se voir dans d'autres contrées comme au Kenya par exemple, une banque BNI MADAGASCAR et un opérateur mobile TELMA ont franchi le pas aujourd'hui pour proposer des services financiers à travers le mobile.

Ce partenariat favorisera l'inclusion financière, et permettra de mettre en commun les avantages d'un opérateur mobile qui occupe une place de premier rang sur le territoire et les avantages d'une banque en mouvement BNI MADAGASCAR qui apporte son soutien en tant que garant des opérations de services financiers offertes par Mvola. Une responsabilité que BNI MADAGASCAR assume complètement car la proximité et l'innovation au bénéfice de la clientèle sont les leitmotivs de BNI MADAGASCAR pour être la banque de demain.

Ces nouvelles solutions vont incontestablement améliorer la culture financière de la clientèle mais aussi intégrer dans le système financier une partie de la population qui n'ose pas encore franchir le pas d'une agence bancaire. Toutes les équipes de BNI MADAGASCAR et de TELMA ont bien travaillé sur ce projet innovant et structurant au bénéfice du pays en général et de la population en particulier. La CSBF a bien compris les enjeux de ces nouvelles solutions financières via le téléphone portable qui permettront d'être un levier pour l'inclusion financière du pays.