Madagascar: Nécessité d'une véritable campagne de communication

Le front de la lutte contre la peste semble avoir définitivement reculé. Les séquelles psychologiques de l'épidémie cependant restent. On l'a constaté jeudi dernier, mais Dieu merci, l'émeute a été évitée.

Maintenant, il est peut-être temps de faire une véritable campagne de communication pour rassurer une population traumatisée par ce qu'elle a vécu. Les fonds octroyés par nos partenaires internationaux vont arriver et ils doivent notamment permettre d'informer et d'éduquer nos citoyens dans ce domaine particulier.

Nécessité d'une véritable campagne de communication

La lutte contre l'épidémie de peste a été menée tant bien que mal, mais elle a permis de stopper la progression du fléau. Il n'est plus question de revenir sur les conditions dans lesquelles elle a été menée, mais on peut quand même demander aux autorités de remédier aux erreurs qui ont été faites. La principale est certainement ce manque de communication qui a entraîné une incompréhension du public.

Une certaine couche de la population a même douté de l'existence de cette maladie, ironisant sur le fait que seuls les membres de la classe moyenne ont été contaminés, les sans abris et les plus pauvres étant étrangement épargnés. Les mesures de confinement et les confiscations autoritaires de corps de défunts ont été très mal comprises et ont même failli provoquer des affrontements avec le personnel médical. Comme les mesures sont appliquées sans aucune explication, on ne peut plus s'étonner de la méfiance qui s'est installée.

Dans ce contexte, les rumeurs ont vite fait de prendre et la peur s'est vite installée. La nouvelle de la présence d'une équipe de personnes accompagnée de membres des forces de l'ordre et chargée de vacciner les enfants relève de cet ordre d'idée.

Actuellement, on apprend que des parents refusent qu'on vaccine leurs rejetons contre la poliomyélite et sont même décidés à employer la force pour signifier leur mécontentement. Le danger est donc réel et il est temps pour les autorités de reprendre l'initiative et de rétablir une confiance visiblement écornée.