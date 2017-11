Madagascar: Gospel - « Go and share » rencontre du succès

Tout en comptant les messages d'amours dans les paroles de chansons, les oreilles des mélomanes ont eu le privilège de voir plusieurs leaders de gospels s'adonner à des prouesses vocales à ne plus en finir. Entre autres, Stephan Rambinintsoa, Jaovola, Rado Rakotomalala et bien d'autres encore ont fait des heureux. S'entourant de la crème de la musiciens malagasy, le show n'avait rien à envier aux autres spectacles.

Tana Gospel Choir, GMMC et The Singers of Jesus restent fidèles à leurs notoriétés respectives au CCEsca Antanimena. Les amateurs de gospel ont été bien servis. La communion à son apogée, les trois formations ont donné de leurs spécialités en entrainant une foule en délire dans la célébration et la louange.

