Tunisie: Habiba Ghribi - «Des actions caritatives spontanées»

Certes, il y a des sportifs tels que Messi, Eto'o et Ronaldo qui déboursent des millions d'euros pour leurs fondations et œuvres caritatives. Cette pratique permet d'avoir un autre regard sur la nouvelle communication sur eux.

Il y a des associations qui ont besoin de fonds pour soutenir leurs recherche et j'espère que ma notoriété contribue à avoir des fonds, je suis motivée pour soutenir et aider les nécessiteux mais sans être impliquée dans des associations.

J'essaye d'être toujours présente et assez impliquée pour aider les gens... Certes, il y a des associations qui veulent me nommer marraine pour qu'elles soient plus soutenues et récolter des dons pour leur actions.

Je le fais avec spontanéité et avec mes moyens. Il est inconcevable de nous comparer à Ronaldo et à Messi qui dépensent beaucoup d'argent dans ce genre d'actions caritatives.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.