Ile Maurice: Gilles L'Entêté - «Les procédures d'allocation des maisons de la NHDC sont respectées»

En ce qui concerne la réhabilitation, de 2015 à ce jour, le coût s'élève à Rs 220 millions, pour plus de deux mille maisons. Gilles L'Entêté a affirmé avoir eu un premier contact avec le nouveau ministre du Logement et des terres, Mahen Seeruttun.

Outre le logement, le directeur de la NHDC avance que la compagnie est là pour accompagner les propriétaires sur le plan social. «Nous faisons des réunions pour mieux informer nos demandeurs. Le contrat pour une résidence de la NHDC est sujet à toute une panoplie de règlementations. Nous voulons que la paix et l'harmonie règnent dans cette maison. Monn met an plas enn départman ki al lor térin toulézour.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.