Cameroun: Douala - Le Rdpc à la reconquête de Wouri III

Le SG du Comité central était à Douala vendredi pour encourager ses camarades à reprendre cet ancien bastion à moitié perdu.

Les militants du Rassemblement démocratique du Peuple camerounais (Rdpc) ont fait foule vendredi 10 novembre 2017, à l'occasion de la visite de travail du Secrétaire général du Comité central du parti dans la circonscription politique de Wouri III, avec en ligne de mire sa reconquête. On aura noté la présence de militants venus de toute la région du Littoral.

Allocutions et animations diverses ont meublé ce moment d'échange entre la hiérarchie du parti et la base.

Le président de la section Rdpc Wouri III, Victor Ateba, a remercié le Sg du Comité central pour sa présence à l'esplanade de la sous-préfecture de Douala III et pour le soutien constant. Il a précisé que militants et militantes étaient heureux de sa présence.

Laurent Esso, chef de la délégation permanente pour le Littoral, a indiqué pour sa part que la visite de Jean Nkuete était l'occasion d'examiner les enjeux et difficultés auxquels le parti est confronté dans le Wouri et le Littoral tout entier.

Il a précisé que des efforts sont faits pour assurer le rayonnement, mais qu'il faut réunir les conditions favorables pour les futurs succès.

Il est toutefois question aussi de prendre la mesure des problèmes. Raison pour laquelle l'encadrement des militants est important. Après le 6 novembre, a-t-il poursuivi, voir une telle mobilisation est une réussite.

Laurent Esso a également précisé que Wouri III est la section la plus sensible de la région du Littoral et la plus importante.

Jean Nkuete a affirmé être venu à Douala dans une démarche de soutien, d'accompagnement et d'écoute, afin d'examiner concrètement avec la base et le sommet du parti dans le Littoral les conditions nécessaires à l'accroissement de l'efficacité de l'ensemble des sections Rdpc du Wouri. Ainsi qu'à l'amélioration de leurs performances globales.

Douala III a été choisi parce que la position du parti n'y est pas très reluisante. La présence de la hiérarchie a pour but précisément de donner plus de résonance et afficher sa ferme détermination à reconquérir les territoires perdus dans le Wouri en particulier, et dans le Littoral en général.