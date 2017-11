Tunisie: Un cœur gros comme ça ! - Noblesse de l'âme

Tant mieux que ces sportifs méritants pensent à leur avenir et ne risquent pas, au terme de leur carrière, d'être dans le besoin. Pour cause d'imprévoyance, on en a connu des drames.

Les exemples sont aussi nombreux que douloureux.

Reconversion...

Des footballeurs de renom ont fini leur vie de manière aussi atroce qu'indigne, parce qu'ils n'ont jamais pensé à leur reconversion.

Mais ceux qui se sont retrouvés en pole position grâce à la bonne gouvernance de leurs entrées et avoirs, ont-ils une petite pensée pour ceux qui sont complètement démunis ? Trahis par l'âge, oubliés par une mémoire collective frappée d'amnésie, ils souffrent et parfois meurent dans la discrétion la plus totale. Difficile de le savoir. Par discrétion, ou parce que tout simplement c'est le dernier souci de ces monstres sacrés qui n'ont d'yeux que pour leurs propres comptes en banque ? Certes, nos traditions imposent «qu'en donnant, la main gauche doit ignorer ce que la droite a remis», mais cette discrétion risque de servir d'alibi.

En effet, comparativement à ce que font les joueurs étrangers, dont les noms font vibrer les montagnes et trembler le cœur de leurs fans à travers le globe, il y a de quoi se poser bien des questions. Ils sont impressionnants.

Une main tendue

Voici quelques exemples pour montrer que, pour ces vedettes à part entière, les coups francs volants et les contre-pieds ne sont pas leurs seules réussites. Dans ces coffres généreux à l'effort, il y a des cœurs gros comme ça, qui aident, donnent sans compter, soignent, construisent des hôpitaux, offrent des ambulances, etc.

Cette main tendue pour sauver ou secourir, calmer les douleurs ou ré-insuffler l'espoir est remarquable. C'est ainsi que Cristiano Ronaldo a été désigné le sportif le plus généreux du monde par Do Something, une association américaine à but non lucratif.

Une première place qui vient récompenser les actes de charité du buteur des Merengue. Ronaldo a financé l'opération d'un enfant atteint d'une grave maladie au cerveau. Le coût de l'opération : 60 000 €. Un constat qui tranche avec l'égocentrisme tant décrié par ses détracteurs. Il devance le catcheur John Cena et la joueuse de tennis Serena Williams. Seul Neymar, cinquième, accompagne Cristiano Ronaldo dans ce classement parmi les footballeurs.

Özil a payé l'opération de 23 enfants malades au Brésil. L'équipe d'Algérie, héroïne du Mondial, a décidé de venir en aide à la population de Gaza en reversant une partie de ses primes, soit environ 92 000 €. Eto'o le capitaine camerounais en investissant pour Shoe Aid for Africa ou en mettant en place des programmes scolaires, en offrant des ambulances à des hôpitaux de son pays ou en créant des académies de football, a prouvé que son comportement parfois étrange et égoïste, n'empêche pas une générosité extraordinaire .

Il participe régulièrement à des rencontres amicales de charité en faveur de l'Afrique et d'ailleurs.Didier Drogba, suite à la catastrophe minière de Soma, en Turquie, qui a causé la mort de 301 personnes, a décidé d'aider les familles des victimes en signant un chèque d'un million d'euros. L'information donnée, aurait d'ailleurs énervé Drogba, qui ne voulait pas que son geste soit rendu public. Il a offert plus de 5 M€, récoltés grâce à ces apparitions dans des spots publicitaires, pour construire un hôpital et un orphelinat à Abidjan.

Tous ces joueurs ont donné non pas pour se faire de la publicité, on ne parle que de leurs exploits partout dans le monde, mais par conviction. Ils veulent aider leur prochain. Où en sommes -nous dans ce monde qui, plus que jamais, voit s'accentuer les différences et où les Etats se rétractent de plus en plus, sous la pression du quotidien ?

Conscience !

La misère menace ceux qui sont démunis et ceux qui en ont les moyens sont beaucoup plus proches de leurs sous. Bien des ressources se trouvent du côté de ces éventuels bienfaiteurs qui sont les nouveaux riches fabriqués par la télévision, la publicité, par le sport qui s'introduit partout sans prévenir, beaucoup plus choyés qu'un membre de la famille, portés aux nues et idoles vivantes, ils ont un rôle à jouer. En sont-ils conscients ? Sont-ils capables d'endosser ce rôle moteur de tout un processus ? Participeront-ils en toute spontanéité à cette lame de fond qui peut agir sur bien des valeurs ?