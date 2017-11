Tunisie: Les pieds dans le tapis !

La Tunisie, qui pensait avoir retrouvé toute sa superbe après un bon rendement au Congo, s'est montrée à court de solutions face aux coriaces Libyens. Les nôtres ont certes outrageusement dominé les débats. Mais ils se sont souvent heurtés au portier libyen, quand ce n'est pas la «baraka» qui s'en est mêlée.

Mais la Tunisie a aussi joué avec le feu, s'exposant de facto au retour d'un adversaire qui a évolué sans pression.

Dans un stade de Radès bondé de monde, les Aigles de Carthage ont donc été tenus en «laisse» par un ensemble libyen accrocheur à souhait. Par moments, le onze de Nabil Mâaloul semblait à court de solutions face aux blocs bas des Libyens.

Oui, le portier libyen a été bon et a eu de la réussite.

Oui, il y a eu autour de lui une grande solidarité de ses défenseurs pour fermer la porte, sortir le ballon du but d'un pied ou de la tête !

Mais peut-on se cacher derrière ça? La réponse est non. Non, parce que la Tunisie a raté le coche en dépit de la qualification. Non parce que les centres des latéraux n'étaient pas assez ajustés. Non, parce que le milieu tunisien était complètement hors de propos. Non, parce qu'en plus de ne pas gagner, les Tunisiens auraient pu être la risée du public si les «Chevaliers de la Méditerranée» avaient appuyé sur le champignon ! Non, juste parce qu'en face, c'était la Libye, un adversaire classé 87e sur l'échiquier mondial selon l'indice de la Fifa. Et qui, en outre, n'a pas ou plus de compétition locale, sans oublier que la sélection pratique son football en exil... en Tunisie ! Pourtant, le sport-roi libyen a continué d'exister. Mieux encore, la sélection regorge de joueurs de talent à l'instar de Ahmed Ben Ali, Al Motassam Mosrati et autre Hamdou Houni.

Pas à l'abri d'une «Kostadinov» !

En face, la Tunisie avait pourtant des atouts à faire valoir. Sauf qu'en pratique, elle n'était pas à l'abri d'une «Kostadinov» face à la Libye ! En tenant la RDC en échec dans son fief, il y a quelque temps, les Tunisiens s'étaient mis sur la voie royale pour le Mondial 2018. Il suffisait d'enfoncer le clou face aux Libyens pour se mettre définitivement à l'abri. Sauf qu'en cours de match, hier à Radès, nos attaquants se sont consumés, butant sur un adversaire opiniâtre et tenace, résistant à maintes reprises aux assauts tunisiens. Bref, la Tunisie a dominé sans pour autant trouver la faille. Et après avoir rossé ce même adversaire à l'aller, au retour, les hommes de Mâaloul ont laissé le nombreux public présent sur sa faim. Ce faisant, en échouant à marquer le moindre but au 87e au classement Fifa, la Tunisie n'a vraiment pas fait honneur à son statut de leader de groupe. Certes, l'essentiel est là. Mais le résultat sans la manière, ça laisse toujours un goût d'inachevé.

Oui, malgré les encouragements de l'indulgent public tunisien qui a fini vers la fin par lâcher une bordée de sifflets, la qualification des nôtres n'a pas eu la tonalité attendue. Ça sonne comme une réminiscence des coups de froid de l'ère Kasperczak mais avec une dimension plus large au vu du modeste pedigree de l'opposition !

Sur ce, Yassine Meriah, Khenissi et Badri ont certes vendangé des offrandes de Naguez et autres Khazri. Msakni, muselé et à court d'idées, n'était pas totalement dans le coup. Ballons perdus, nonchalance, peu d'incursions. Volume de jeu inconsistant. Tempo non maîtrisé. La Tunisie n'était pas dans un grand jour.

Non, vraiment, rares sont les personnes emballées par le team national ! Le problème se situait peut-être devant, malgré un Khenissi remuant, mais moins inspiré que d'habitude.

Samedi, la Tunisie s'est heurtée à un bloc compact des Libyens.

A l'exception de deux occasions nettes ou les nôtres semblaient galvanisés, les tirs furent tantôt contrés, de temps à autre non cadrés. Il y avait toujours un pied pour faire avorter les tentatives des nôtres. Bref, la Tunisie a cruellement manqué d'espace, et s'est montrée incapable de respirer dans cette densité !