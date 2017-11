Tunisie: Fusion de deux amours - La patrie et l'autre

revue litteraire

Un exil forcé

Les temps deviennent difficiles. Il est identifié, comme tant d'autres. Il n'a d'autre alternative que de tomber dans la mi-clandestinité. Un underground déjà rempli à ras bord de toutes sortes de personnages plus ou moins imperméables à tout compromis avec cet Etat qui n'est autre que leur patrie. Les voici donc dans la balance ; dans un plateau la raison d'Etat, dans l'autre leur aspirations à ne plus être considérés comme des sous-hommes.

En vérité, le personnage principal a été sciemment voulu par Leila Haj Omar comme un x de base, un élément générique qui représente toute une génération. Il ne cesse de se battre et de se débattre pour que cette patrie tellement aimée devienne autre, devienne meilleure et ouvre des perspectives que refuse le régime.

Les temps sont durs, la machine de l'oppression est radicale mais, comme un signe au milieu de tout cela, une compagne le rejoint. Elle poursuit les mêmes idéaux que lui, ils deviennent Un mais l'encerclement devient chaque jour plus total, invivable. Il en vient à craindre pour sa vie... et finit par n'avoir d'autre choix que de s'exiler.

La destination est évidente ; la France où tant d'autres comme lui, proscrits, sont accueillis sans réserves. Le pays de la révolution française reste une terre d'asile, même quand il était l'ennemi, l'occupant. Mais tout cela remonte très loin et quand il débarque, il a au moins la profonde satisfaction de ne plus s'endormir avec la crainte de se faire arrêter.

Un retour aux risques et aux périls

Le seule chose qui lui manque, qu'il regrette au plus profond de son cœur de révolutionnaire, c'est la compagne qui a tant compté dans ses moments difficiles. Mais elle n'a pas voulu l'accompagner, répondant peut-être comme dans "L'insoutenable légèreté de l'être" de Milan Kundera : Je suis faible, je reste parmi les faibles. Ce qui reste à prouver, car la résistance devant un adversaire exponentiellement plus fort n'est-elle pas la quintessence du courage.

Seulement, le destin se fait clément et il retrouve une autre douce moitié, bien plus jeune, après des années d'exil. Elle est aussi éprise de liberté que celle qu'il a laissée derrière lui en Tunisie et cette Tunisienne qui fait ses classes en France est un alter ego qui le rabiboche avec la vie.

Ensemble, après maints débats, ils retournent au pays encore sans issue, un retour aux risques et aux périls qui finit en drame.

Car c'est sous terre qu'il finira et c'est de là que l'auteur le charge d'être le narrateur de l'ouvrage. Elle le place dans un état de mi-vie, mi-mort, qui donne son nom au récit. Un purgatoire, un lieu de purification où son âme, en état de grâce, va avoir une seconde chance, un temps de purification qui le libère complètement des maux de soi, des autres, des ruminations des exclus...

Et c'est comme une apothéose quand il entend des clameurs incompréhensibles de son tombeau qui s'ouvre sous une sorte de tremblement de terre et comprend que la révolution tant attendue est là, il entend parmi la foule vociférant contre le pouvoir la voix de sa jeune compagne et sourit d'être devenu une partie du pavé du long chemin qui a mené vers ce soulèvement de tout un pays contre l'oppression.

Le purgatoire des amants, 235 p., mouture arabe

Par Leïla Haj Omar

Editions Mediterranean Publisher, 2017

Disponible à la librairie Al Kitab, Tunis.