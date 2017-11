Tunisie: Les soldats de l'ombre

L'association la plus connue est sans doute celle de l'ex-international du Club Sportif Sfaxien, Mokhtar Dhouib. C'est l'association des anciens footballeurs sans distinction de couleurs. Aujourd'hui, les footballeurs actuels de notre championnat devraient s'inspirer de ces bons exemples et soutenir leur prochain, eux qui gagnent des centaines de millions. C'est une question de mentalité. Nous les voyons quelquefois apparaître à la télévision en allant aux hôpitaux comme pour être au-devant de la scène. Sans commentaire.

En Tunisie, quelques sportifs, les footballeurs notamment, participent à des œuvres sociales et caritatives. Ils se comptent sur les doigts d'une seule main. Il y a des associations, dans les clubs surtout et qui regroupent les anciens joueurs. C'est le cas du Club Africain et de l'Espérance Sportive de Tunis qui ont mis sur pied des associations en bonne et due forme pour venir au secours d'ex-joueurs aujourd'hui dans le besoin.

L'Italien Mario Balotelli a, de son côté, offert la somme de 1000 euros à un SDF qui n'en revenait pas. Cristiano Ronaldo a payé les frais d'une opération chirurgicale sur le cerveau à un enfant en déboursant 60.000 euros alors que Laurent Koscielny a acheté à Tulle, sa ville natale en France, une entreprise d'accordéons vouée à la faillite pour permettre à ses employés de conserver leurs emplois. Le Sénégalais Papiss Cissé qui joue à Newcastle, a participé à la reconstruction de la mosquée de sa ville Sédhiou et a offert une ambulance et des médicaments.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.