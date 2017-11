Tunisie: Mongi Ben Brahim (ancien attaquant international de Sion et Young Boys) - «A jamais gravé dans la mémoire»

«Les dirigeants ont à cet égard un rôle à entreprendre : inciter les joueurs à répondre à un tel devoir. Ils ne doivent jamais se dire que leur mission s'arrête au match du dimanche. Par exemple, j'aurais tant aimé que, juste après le match de l'équipe de Tunisie samedi dernier contre la Libye et la qualification au Mondial, tous les joueurs aillent à la maison du martyr le commandant Ryadh Barrouta, qu'ils offrent leurs maillots à ses enfants et fassent un geste envers son épouse, enceinte et qui a besoin d'un réconfort psychologique. C'est une question de civisme.

Chez nous, un joueur laisse dans un restaurant une facture de 12 mille dinars. Et ce n'est pas une blague, puisque je l'ai vu de mes propres yeux. Mais quand il s'agit de venir en aide aux gens dans le besoin, il traîne la patte et se dit dans la dèche !

