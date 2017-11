Cameroun: Assurance qualité - Yaoundé a son centre de contrôle

Réhabilité et équipé par le gouvernement américain, il permettra au Laboratoire national de santé publique d'être plus efficace.

Des bâtiments neufs et équipés de matériels de dernière génération. Le Laboratoire national de santé publique (Lnsp) dispose désormais d'un Centre de contrôle et d'assurance qualité.

L'infrastructure réhabilitée et équipée par le gouvernement américain à près de 2,5 milliards de F, va permettre au LNSP d'être plus efficace. Lui qui appuie le ministère de la Santé publique dans la lutte contre les épidémies et les pandémies.

A travers notamment des activités de diagnostic de santé publique et de contrôle de qualité, entre autres. En son siège au quartier du Lac à Yaoundé, c'est Matthew Smith, chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis au Cameroun qui a remis les clés du bâtiment rénové jeudi dernier au ministre de la Santé publique André Mama Fouda.

« Même si la construction est terminée, soyez assurés que le gouvernement des Etats-Unis reste attaché à continuer son appui au Cameroun.

Le Laboratoire national permettra au pays d'être à l'avant-garde de la détection des menaces potentielles pour la santé publique. C'est ainsi le symbole d'une collaboration solide et soutenue entre le Cameroun et les Etats-Unis, entre les peuples camerounais et américains.

C'est cette collaboration que nous continuons ensemble dans la lutte contre les maladies infectieuses », a promis le chargé d'affaires.

Le ministre André Mama Fouda, quant à lui, a salué et remercié « ce grand pays qui est au côté du président de la République Paul Biya, dans le renforcement du système de santé camerounais. Nous célébrons les actions des américains dans le domaine de la santé », a-t-il affirmé.

Car le gouvernent américain n'est pas à son premier geste au Cameroun. C'est ce pays à travers le Centre de prévention et de contrôle des maladies d'Atlanta (CDC) qui a financé la construction du LNSP inauguré en décembre 2016.

Depuis lors, la structure dirigée par Marie Claire Okono Assomou a participé aux activités de surveillance épidémiologique et mis en place, entre autres, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et le réseau national des laboratoires au Cameroun.