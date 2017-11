Tunisie: Un comité provisoire élu...

Younsi et Hammoudia se retirent

Premier coup de théâtre, même si attendu par ceux qui suivent, Younsi ne vient pas et se retire de la course électorale (une énorme pression a été exercée sur lui la veille). Et après lui, Hammoudia abandonne lui aussi expliquant aux adhérents que le mot d'ordre est d'unifier les forces vives du club ( mais pourquoi s'est-il alors présenté si ce n'est pour jouer un rôle bien déterminé ?). Lotfi Ezzahi passe alors à l'action en compagnie d'autres adhérents (dont une grande partie appartiennent aux groupes de supporteurs connus) pour prendre les rênes de la séance.

L'ancien comité des élections désigné par Riahi est discrédité ( il doit être élu) . Lotfi Ezzahi, assisté par Adnene Lassoued et Dr Lassaad Zahmoul , préside la séance et pose la feuille de route. Le scénario réussit malgré une gabegie au début et quelques nuisances . Achraf Jabri est élu commissaire aux comptes, chargé d'établir un audit détaillé de la situation financière et s'il y a lieu de détecter les dépassements et malversations. Ghazi Mrabet présidera un nouveau comité élu pour préparer les élections dans trois mois. Fait du jour, pas de nouveau président pour succéder à Riahi, mais un comité provisoire formé de 7 personnes pour diriger les affaires du club.

Elections

Etant donné ce vide dans lequel se trouve le club depuis la démission de Riahi, les adhérents ont décidé d'élire un comité provisoire pour diriger les affaires du club , en attendant un rapport financier détaillé et des élections dans trois mois. Une sorte de période transitoire après l'abandon des deux listes en course. Plus de 14 personnes, dont Mehdi Gharbi, Marouene Hammoudia, Tarak Asmi, ont présenté leur candidature. Finalement 7 personnes ont été choisies , en attendant que d'autres ex-dirigeants et hommes d'affaires ne rejoignent ce groupe pour gérer les engagements du club. Pas de président aux pleins pouvoirs , mais un comité qui va s'organiser dans les prochains jours pour désigner un coordinateur.

Fin du calvaire ou au contraire un énième acte d'instabilité et de guerre de coulisses ? Ce qui est sûr, c'est que le CA est aujourd'hui entre les mains de ses enfants qui ne vont pas faire pire que ce que l'ex président a fait durant les deux dernières années. Ce qui est sûr aussi, c'est que l'ombre de Hammadi Bousbi, l'homme fort des coulisses clubistes, est présent non seulement dans la journée d'hier mais aussi dans les prochains événements et scénarios de l'avenir du CA.