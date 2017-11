Algérie: La Conférence internationale sur le pétrole d'Abu Dhabi du 13 au 16 novembre

La Conférence et l'exposition internationales sur le pétrole d'Abu Dhabi (The Abu Dhabi international petrolum exhibition and conference, ADIPEC) se tiendra du 13 au 16 novembre en cours dans la capitale émiratie, en présence du ministre de l'Energie, M. Mustapha Guitouni, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de l'Energie.

La conférence Adipec, un des événements les plus importants pour l'industrie pétrolière et gazière, réunit des ministres du Pétrole et de l'Energie ainsi que les premiers responsables des plus grandes entreprises énergétiques dans le monde, de nombreux professionnels et d'experts dans les questions énergétiques.

Les travaux de cette rencontre mondiale porteront essentiellement sur les questions énergétiques, les perspectives de développement de ce secteur et les opportunités d'investissements, note la même source.