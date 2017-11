Afrique: Bonn - Le besoin de financement pour les pays en développement au centre de la Conférence de l'ONU sur le climat

Peter Damgaard Jensen, PDG de la société de retraite danoise PKA et président du Groupe des investisseurs institutionnels sur le changement climatique (IIGCC), a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il était « extrêmement important qu'il y ait une hausse significative de la prise de conscience et des mesures prises par les investisseurs pour la transition ... vers une économie à faible émission de carbone ».

Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour garantir les financements et les investissements à l'échelle requise pour arriver à une économie mondiale entièrement dé-carbonée et résiliente au changement climatique d'ici 2050.

Selon le Secrétariat de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les financements pour le climat sont fournis à un rythme plus rapide que jamais, avec des marchés dynamiques pour les énergies renouvelables, les véhicules électriques, et les bâtiments écologiques et une 'agriculture intelligente' en forte croissance.

Des représentants de haut niveau de l'ensemble du secteur de la finance ont mis en avant leurs efforts pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, qui consistent à maintenir la hausse moyenne de la température mondiale bien au-dessous de 2 degrés Celsius et aussi près que possible de 1,5 degré Celsius.

