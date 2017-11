Ile Maurice: Les photographes de presse chassés du concert de Barbara Hendricks

C'est à ce moment précis, quand nos collègues et confrères ont commencé à faire leur travail que le service d'ordre de la présidente de la République (qui était assise au premier rang) s'est interposé. Interdisant aux photographes de presse (notamment avec des pointeurs laser) de faire ce pour quoi ils se sont déplacés. Et dire que Barbara Hendricks a été invitée dans le cadre la fête nationale, censée par essence de rassembler les citoyens.

Il était convenu au préalable avec l'organisateur du concert et l'agence de communication que les photographes de presse ne pourraient prendre des photos que pendant la première chanson de Barbara Hendricks. On leur a laissé entendre que si la consigne n'est pas respectée, «elle arrêterait de chanter». Sauf que son tour de chant a commencé par un solo de guitare. Ce n'est qu'après cet intermède que Barbara Hendricks est montée sur scène.

