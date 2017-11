Ile Maurice: Terre-Rouge / Première dans le Nord - un centre de foot aménagé

Saad Nobeebux, le Business Development Manager de Le Five, centre de foot situé à Terre-Rouge, est ferme et catégorique.

Le but du centre : faire en sorte que jouer au foot devienne plus qu'une passion mais pas seulement. «Encourager plus de jeunes à pratiquer le sport, cela dans une atmosphère agréable et où plusieurs facilités sont mises à leur disposition, c'est l'objectif recherché», explique-t-il.

L'inauguration du centre a eu lieu, le samedi 4 novembre, et il est opérationnel depuis. Il compte déjà plusieurs adeptes du ballon rond. L'idée d'aménager ce centre est venue de Salim Nobeebux. «J'étais étudiant en Espagne et quand je suis retourné à Maurice, j'ai remarqué qu'il y avait un manque de loisirs ici et j'ai voulu y faire quelque chose. C'est là que m'est venue l'idée», explique le jeune homme.

Il lui a fallu trois ans pour réaliser ce projet, en comptant les démarches administratives et la construction. D'expliquer qu'il a dû aussi faire face à de petits soucis d'intempéries.

Des facilités, le centre en propose plusieurs. Deux grands terrains de 27 mètres par 17 mètres sont mis à la disposition des joueurs. De plus, le terrain est recouvert de gazon synthétique de la dernière génération. L'endroit comporte aussi une terrasse avec un espace bar et restaurant.

«Nous avons voulu créer un endroit où les gens peuvent se détendre après leurs matchs, boire un café», explique Saad Nobeebux. D'ajouter que bientôt le service restauration proposera un menu comportant des plats légers tels que des burgers, paninis ou encore des kebabs.

L'endroit comporte aussi trois vestiaires dernier cri. «Avec douche chaude», précise le Business Development Manager. Les joueurs, eux, auront à leur disposition des ballons, des chasubles, entre autres. De plus, 30 aires de stationnement ont été aménagées pour ceux s'y rendant avec leurs véhicules. «Le parking est gratuit et surveillé», précise le jeune homme. Le Five est ouvert en début d'après-midi en semaine et dès 9 heures le week-end.

Le tarif variera selon les jours. Du lundi au vendredi, de 15 à 17 heures, il faudra payer Rs 1 500 l'heure et entre 17 heures et 22 heures, ce sera Rs 2 000 de l'heure qu'il faudra débourser. Les samedis, de 9 heures à 22 heures, il faudra compter Rs 1 750 pour une heure et les dimanches, de 9 heures à 22 heures, ce sera à Rs 2 000 de l'heure. Saad Nobeebux explique que le barème de prix pratiqués est plus abordable qu'ailleurs.

Aménagera-t-il de tels centres dans d'autres endroits prochainement ? Pas pour l'immédiat, répond-il. Entre-temps, Le Five vous invite à venir tester son gazon lors d'un match entre amis ou collègues...