Angola: Une délégation sud-coréenne constate l'état d'EDIPESCA

Au moment de la signature de cet accord, la ministre des Pêches, Victória de Barros Neto, qui avait assisté à la cérémonie, a dit que le projet visait à reconstruire l'ancienne infrastructure de l'entreprise et construire un nouveau bâtiment de deux étages pour accroître la capacité de congélation, de conservation et de traitement du poisson.

Selon le communiqué, l'étude fait partie du mémorandum entre le gouvernement angolais, représenté par les ministères des Finances et des Pêches d'Angola et la Banque sud-coréenne d'exportation et d'importation (EXIM BANK), signé en avril de cette année.

