Tunisie: Circonstances atténuantes!

Fermons la parenthèse pour dire que nous ne cherchons à accabler personne et que nous devons garder les pieds sur terre.

Nous disposons d'un onze national de moyenne valeur qui reste à la merci de la forme d'un joueur, son maître à jouer à vrai dire, Youssef Msakni en l'occurrence. Quand celui-ci est bien en jambes, tout va dans le meilleur des mondes et le contraire est vrai.

Savoir se remettre en question

Le plus important est que la sélection nationale s'est qualifiée au Mondial 2018. C'est quand même une bouffée d'oxygène pour le football national après une absence de 12 ans sur la scène mondiale. Mais à présent, Nabil Maâloul qui a réussi un parcours sans faute en prenant la relève de Kasperczak doit absolument réviser ses plans. Nous sommes pratiquement à 6 mois et demi du Mondial. Le sélectionneur national a le temps de revoir sa copie, de revisionner toutes les rencontres du team national et de corriger les lacunes. Puis surtout de ne plus faire de sentimentalisme et de convoquer les meilleurs joueurs selon leur état de forme. Pourquoi par exemple, cherche-t-on à nous faire croire que Hamdi Naguez est le meilleur latéral droit du pays. Nous ne sommes pas convaincu. Nous ne comprenons pas pourquoi Nabil Mâaloul continue à ignorer Iheb Mbarki ?

Au fait, pourquoi le sélectionneur national s'est entêté à repêcher Ali Maâloul alors qu'il avait sous la main la solution de rechange, en la personne de Oussama Haddadi ? Et puis, quel est ce nouveau rôle attribué à Badri ? Autant de questions qui laissent perplexes.

Maintenant que le billet du Mondial de Russie est composté, il va falloir mettre de l'ordre dans la maison. Nous voulons bien attribuer des circonstances atténuantes à Nabil Maâloul et à ses joueurs, mais de grâce qu'ils se remettent en question. Au Mondial, les choses vont changer et nous risquons de tomber dans un groupe de feu. Il faut songer à tout cela dès à présent. Et qu'on ne nous embarque pas en bateau pour aller faire de la simple figuration en Russie. Les férus en demandent plus. Ils veulent une qualification au second tour comme l'ont fait l'Algérie, le Maroc et l'Arabie Saoudite avant nous.