Tunisie: Cela ne ferait pas mal

Cela ne ferait pas de mal si l'on remettait un peu plus d'ordre dans tout ce qui concerne cette « communication mensongère » qui pollue l'atmosphère et constitue un véritable danger pour bien des parties prenantes.

Un autre prétend que le domaine technique n'a pas de secret pour lui. Avec assurance, il débite de curieuses insanités. Des stupidités à faire retourner dans leurs tombes ceux qui ont sacrifié toute leur vie pour former des techniciens de valeur, capables de contribuer à l'épanouissement d'une quelconque discipline sportive. Ils se convertissent, grâce à une savante et active campagne de publicité, en démonstrateurs et prennent le risque de « conseiller » des enfants, alors qu'ils ne possèdent aucune connaissance pédagogique.

Si Maâloul l'avait entendu, il lui aurait certainement demandé d'être plus conséquent. D'ailleurs, cette tirade dithyrambique, gênante et incompréhensible, tranchait avec le sérieux de cette émission.

A l'entendre, ce sélectionneur est une exception. Il n'a pas son pareil dans le monde et possède toutes les qualités et pas un seul défaut. C'est tant mieux si cela est vrai, mais la manière de le dire est le moins qu'on puisse dire incommodante.

