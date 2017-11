Tunisie: «Nous avons réalisé l'essentiel»

C'est sûr, nous sommes contents mais surtout soulagés d'avoir arraché notre qualification au Mondial 2018 en Russie. Nous avons déployé beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices pour briguer une place en Coupe du monde. Notre match face à la Libye a été une source de motivation surtout face à notre public. Il fallait rendre le sourire à notre public qui a montré que nous pouvons compter sur lui. Je le remercie vivement et je suis fier de faire partie de cette génération qui a réussi à redonner à la Tunisie son image de marque en matière de football.

Avec un 0-0 à Radès, ce n'était pas facile...

Nous savions que ce match allait être très difficile face à des Libyens qui n'ont rien à perdre, vu les circonstances de cette rencontre dominée à 80% . Nous avons eu beaucoup d'occasions mais le gardien adverse et la malchance ont joué un mauvais tour à nos attaquants. Mais l'essentiel a été réalisé, à savoir notre qualification à la Coupe du monde.

Justement, nous avons vu une équipe pas assez accrocheuse face à la Libye qui a bloqué le jeu des Tunisiens. A quoi attribuez-vous cela?

N'oubliez pas que nous jouons une place en Coupe du monde. De plus, il ne faut pas décevoir les 60.000 mille spectateurs et le peuple tunisien qui nous attendaient à fêter notre qualification. Le stress et le temps nous ont un peu bloqués mais nous sommes arrivés à atteindre notre objectif.

Décrivez-nous votre sentiment après cette qualification au Mondial?

C'est un sentiment indescriptible. C'est fait, nous sommes en Russie avec les meilleures équipes du monde. Nous allons reprendre le travail pour honorer le football tunisien. Notre pays a besoin de vivre une soirée comme celle qu'on vient de vivre. Je suis sur un nuage, c'est un rêve qui vient de se réaliser.

Et maintenant?

On a eu un parcours difficile. Avant-hier le match n'a pas été simple non plus, mais on a atteint notre objectif. On est heureux. Maintenant, il faut élaborer une stratégie de préparation adéquate à cette Coupe du monde qui sera une motivation supplémentaire pour bien jouer et aussi honorer notre pays. Nous sommes soulagés d'avoir fini cette campagne avec une qualification directe. Maintenant, on va pouvoir travailler les automatismes, les affinités, nos relations sur le terrain avec un groupe qui vit super bien ensemble.