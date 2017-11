Tunisie: Renard veut affronter la France

Le match aller des barrages des éliminatoires de la coupe du monde 2018 entre le Honduras et l'Australie s'est soldée par un nul 0 à 0. La seconde manche aura lieu mercredi matin à Sydney. Récemment, la Nouvelle-Zélande et le Pérou se sont neutralisés (0/0). Le match retour est prévu pour la nuit de mercredi à jeudi.

Les coéquipiers de Christian Eriksen ont bien commencé le match et auraient pu ouvrir le score sans une double parade de Darren Randolph face à Jens Larsen et Andreas Cornelius (11e), avant que Pione Sisto ne manque le cadre (32e). La deuxième période a été encore plus fermée, les Danois ne parvenant même plus à se montrer dangereux jusqu'aux toutes dernières minutes, quand une frappe de Jens Larsen contrée a failli tromper Randolph (90e+1).

