Tunisie: Sans panache !...

Voir l'effervescence des supporters du team national présents au stade, venus en amis ou en famille, cela a bien réchauffé les cœurs en cette froide soirée du mois de novembre.

Le temps d'un match, les millions de Tunisiens qui n'ont pas pris le chemin de Radès, sont restés scotchés devant leurs téléviseurs, dans leurs salons ou dans les cafés et salons de thé pleins à craquer.

Samedi en fin daprès-midi, peu avant 18h30, les rues se sont vidées soudainement. Chose qui s'est remarquée également sur les toutes les autoroutes de la République.

L'engouement et l'effervescence qui ont accompagné la préparation de l'équipe de Tunisie tout au long de ces trois dernières semaines étaient tels qu'une petite déception se lisait sur tous les visages et les commentaires partagés sur les réseaux sociaux.

Trop de nervosité

Il a suffi d'un quart d'heure de jeu pour comprendre que l'attente des 50.000 spectateurs présents au stade et les 11 millions de téléspectateurs, n'allait pas être satisfaite.

Youssef Msakni était dans un jour sans. Quant à Ali Maâloul, le joueur blessé dont tout le monde attendait la guérison et suivait l'évolution de l'état de santé au jour le jour, a déçu par sa petite prestation, avant que le sélectionneur national ne décide de le remplacer au cours de la deuxième mi-temps. Une seconde période de jeu durant laquelle Nabil Maâloul a fait deux autres changements en incorporant Fakhreddine Ben Youssf et Ferjani Sassi respectivement à la place de Wahbi Khazri et Anis Badri.

Des changements qui n'ont rien apporté au jeu de l'équipe, resté statique.

Bref, ni les titulaires ni les joueurs qui ont fait leur entrée en cours de jeu n'ont joué sur leur juste valeur.

Les jambes étaient grippées, car le mental n'y était pas. Et cela s'explique entre autres par la nervosité du sélectionneur national. Une nervosité qu'il a expliquée par la pression exercée sur lui et sur ses joueurs par le public et les médias.

Quand on sait que les médias tunisiens sont restés positifs tout au long de la semaine qui a précédé le match, histoire d'être tous unis derrière l'équipe nationale, Nabil Maâloul doit trouver un autre bouc émissaire pour justifier son mauvais coaching de samedi soir.