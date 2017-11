Maroc: Idurar rendra hommage à Hassan Mégri et Hadda Ouakki

Le Festival aura lieu du 16 au 19 courant à Tahla

Un homme et une femme. Deux profils différents et un même succès. La scène artistique se rappelle bien les belles prestations de Hassan Mégri et de Hadda Ouakki. La deuxième édition du Festival Idurar de Tahla qui aura lieu du 16 au 19 novembre courant, rendra à ces deux figures emblématiques, un vibrant hommage sous le signe de la reconnaissance.

Si Hassan Mégri reste le cofondateur de la magnifique expérience des « Frères Mégri », avec toute son aura internationale, Hadda Ouakki a gravé son nom dans le registre de la chanson amazighe, comme étant l'une des voix ayant marqué son époque notamment. La radio nationale amazighe ne pouvait passer un jour sans diffuser ses chansons fredonnées par ses nombreux fans.

Organisé à l'initiative de l'Association «Adrar pour le développement et l'environnement, Idurar 2017 compte également rendre un hommage posthume à l'une des figures de l'Ahidous et de la poésie populaire dans la région des Ait Warayn, en l'occurrence Cheikh Ahmed Ouhlal, en reconnaissance de ses contributions indéniables.

Et pour encourager les jeunes professionnels marocains à poursuivre leur carrière, cette deuxième édition se veut également un moment de gratitude à la faveur de la jeune dramaturge et metteur en scène Asmae Houri, qui a remporté le prix de la meilleure pièce théâtrale arabe en 2017, en Algérie, pour son œuvre «Kharif» (Automne).

Initiée en partenariat avec la commune de Tahla, le Conseil régional Fès-Meknès et le tissu associatif local, cette manifestation vise à promouvoir le patrimoine artistique et à fédérer tous les acteurs et institutions locales, dont la société civile, les collectivités locales, les administrations publiques, les organisations professionnelles, en vue de faire émerger des visions de développement intégrées, fondées sur le principe de l'approche participative.

Cette deuxième édition constitue un carrefour d'idées et d'expériences et une occasion pour l'initiation de projets de développement approprié en faveur des jeunes, des associations et des coopératives locales et régionales, conformément à l'esprit et au concept de ce festival qui entend promouvoir l'économie sociale et solidaire.

Dans ce contexte, le programme prévoit deux conférences, la première autour du thème de cette édition : « Le tourisme de montagne, levier de développement », alors que la seconde porte sur «Le rôle de l'intellectuel dans le paysage sociétal », animées par des chercheurs et experts ainsi que par des acteurs locaux. Des constats seront dressés lors de ce débat, afin de soulever les difficultés entravant le développement d'une politique publique en faveur du tourisme de montagne.

Lors de ce festival, plusieurs troupes populaires interprétant les danses d'Ahidous, du Hayt et de Tamidoulit, se produiront sur la scène principale, aux côtés d'artistes nationaux comme Abdelfettah Ngadi, la troupe de Génération Taragalte, connue des Tinariwens Maroc, les troupes «Nibrass» et Izumal Freedom.

La jeune star de The Voice en France, Yann'Sin (Yassin Jebli) sera au devant de cette fête musicale et culturelle, et interprétera ses dernières chansons puisées dans un album qui sortira prochainement en France et au Maroc. Les jeunes de la région seront également de la partie en guise d'encouragement. Volet sport, le programme comprend deux matchs de football, à l'initiative des clubs locaux l'EST et l'école «Al Amal», un championnat régional de pétanque et un «Trail» organisé dans les environs du lac Bablouta dans la zone montagneuse sur une distance de 15 km, qui permettra à des dizaines de participants d'apprécier les atouts touristiques de la région.

Les enfants seront au cœur d'une programmation où les concours, le récréatif et le ludique leur permettront de joindre l'utile à l'agréable, grâce à l'encadrement des Associations «Outdoor Morocco», « Ithran » et «Karama pour les enfants à besoins spécifiques».