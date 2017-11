Maroc: Série de mesures en faveur de la réduction de la propagation de la poussière noire à Kénitra

Le Secrétariat d'Etat chargé du Développement durable (SEDD) a pris une série de mesures dans le cadre du suivi et du contrôle de la qualité de l'air à Kénitra pour réduire la propagation du phénomène de la poussière noire.

Parmi ses mesures, figure la mise à la disposition des autorités locales de Kénitra d'une unité mobile de surveillance de la qualité de l'air, relevant du Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution (LNESP), depuis le 2 novembre 2017, dans le cadre de la troisième campagne de mesure de la qualité de l'air dans la ville, indique un document de la direction régionale de l'environnement de Rabat-Salé-Kénitra.

Suite aux analyses du laboratoire mobile, un rapport, basé sur des données techniques et scientifiques précises, sera présenté d'ici deux semaines (fin novembre) au comité technique régional permanent pour le suivi de la qualité de l'air afin d'établir un diagnostic sur l'état actuel de la qualité de l'air ambiant et de déterminer les mesures devant être prises, conformément aux lois en vigueur.

De même, pour s'assurer du taux d'avancement des mesures entreprises pour contrôler et réduire les émissions des cheminées des deux centrales électriques à Kénitra, il a été procédé à l'amélioration de l'opération de combustion et la réduction des heures de fonctionnement au niveau de la centrale de 50 %, à travers la diminution de la quantité du fuel consommé de 141.889 T en 2016 à 68.934 T jusqu'à fin mai 2017, ce qui a permis de diminuer la production de 479.195 gigawatt heure (GWh) à 229.346 GWh jusqu'à fin mai 2017, précise le document.

Par ailleurs, il a été procédé, depuis 2016, au contrôle de 58 hammams et fours disposant de cheminées pour s'assurer du fuel utilisé et sa conformité au système de combustion et aux normes juridiques et environnementales en vigueur.

De plus, le Comité technique régional permanent pour le suivi de la qualité de l'air, a mis en place des stations fixes et mobiles pour l'évaluation de la qualité de l'air et la mise à niveau environnementale des installations industrielles et de la station thermique, relevant de l'Office national d'électricité et de l'eau potable (ONEP).