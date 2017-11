Maroc: La communauté marocaine en Australie fête la qualification de l'EN au Mondial

Pour rappel, la sélection marocaine de football a été la première équipe arabe et africaine à franchir le cap du 2ème tour lors de la Coupe du monde Mexico 1986 avec la génération d'or de feu Abdelmajid Dolmy, Baddou Zaki, Aziz Bouderbala, Mohamed Timoumi, Abderrazak Khairi, et autres gloires du football marocain.

"C'est un grand jour et une grande joie", s'éclate Fatima Killen, marocaine de Canberra, venue accompagnée de son mari et de ses deux filles pour partager sa joie avec ses compatriotes dans ce pays, loin de 14.000 km du Royaume.

Les péripéties du match ont été suivies avec beaucoup d'attention et de ferveur. Après un moment d'incertitude qui s'est traduit par un silence cathédral et interrogateur, vint le premier but à la 25ème minute par l'intermédiaire de Nabil Dirar pour que ce but déclenche un tsunami de joie. La deuxième réalisation de Mehdi Benatia installa la confiance d'une qualification au Mondial 2018 prévu en Russie.

