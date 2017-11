Tchad: La fin de la rente pétrolière pèse toujours sur le budget

En juillet, le FMI a approuvé un nouveau plan d'aide au Tchad, de plus de 310 millions de dollars, sur trois ans. L'argent est décaissé chaque semestre, après révision de la situation budgétaire du pays. C'est donc l'heure pour Idriss Déby de se montrer responsable, sérieusement engagé sur la route de la réforme et de l'austérité. Les poches vides, l'Etat tchadien ne peut se passer de la perfusion financière du FMI.

En 2014, le Tchad a emprunté près d'un milliard et demi de dollars auprès de la société anglo-suisse afin de racheter les intérêts financiers de Chevron dans le secteur pétrolier. Le gouvernement s'est entouré de la banque Rothschild et du cabinet international d'avocats, Cleary Gottlieb, rien de moins... pour avoir gain de cause. Il espère ainsi économiser 108 milliards de francs CFA, soit plus de 190 millions de dollars.

